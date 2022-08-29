شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يعلن قائمة مواجهة إيسترن كومباني بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 29 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها قائمة الفريق لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري.



أخبار الزمالك اليوم.. قائمة الفريق لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

أعلن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي سيخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كل من:



‏‎حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - حاتم محمد.

خط الوسط: سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام "بيسو" - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة.

خط الهجوم: علي ياسر - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

أخبار الزمالك اليوم.. رسالة غامضة من إمام عاشور



وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية.

وكتب عاشور عبر صفحته الرسمية "لا طاقة لى للكلام وحسبى الله ونعم الوكيل"، ليثير الغموض حول الأنباء المتداولة ضده بشأن زواجه بشكل عُرفي.



أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يُحفز شباب الفريق برسالة قوية قبل مواجهة إيسترن كومباني

طلب البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، من اللاعبين الشباب التركيز فى مواجهة إيسترن كومباني التي ستجمعهما غدًا، بآخر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتحدث فيريرا، مع اللاعبين الشباب حول ضرورة إثبات أنفسهم والعمل على تحقيق الفوز، خاصةً أن اللقاء تحصيل حاصل بعد التتويج باللقب، وعدم وجود عليهم أي ضغوطات لإظهار موهبتهم.