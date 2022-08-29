شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. ظهور قفشة وإعلان قائمة أخر مباريات الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 29 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا بآخر مباريات الدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق قبل المران، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب التتش، وبدأ بإجراء عمليات الإحماء وفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي داخل الملعب استعدادًا لمواجهة سيراميكا.



أخبار الأهلي اليوم.. قفشة يظهر داخل التتش بعد جراحة الفتاق



تواجد اليوم محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل التتش بعد إجرائه عملية فتق في جدار البطن بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واطمأن الجهاز الفني ولاعبو الفريق على حالة قفشة بعد ظهوره اليوم داخل النادي على هامش المران الختامي للفريق لمباراة سيراميكا، بالدوري العام.



أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري



أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.



وضمت قائمة الأهلي كلًا من: -



مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.‏