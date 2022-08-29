الرهيب النجماوي يتوّج بطلاً لكأس السوبر على حساب الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - عيسى عباس:

حافظ فريق النجمة على أول ألقابه الخمس التي توّج بها في الموسم الرياضي الماضي، وذلك عندما نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي، بعد الفوز عليه بنتيجة 31/‏24 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الاثنين على صالة مدينة خليفة الرياضية بالتزامن من استضافة المملكة للبطولة الآسيوية التاسعة للناشئين، حيث نجح النجمة في الفوز بالمباراة عطفًا على الأداء القوي الذي قدمه الفريق خصوصًا في الشوط الثاني من المباراة الذي بسط فيه الفريق سيطرته الهجومية والدفاعية بتألق من الحارس محمد عبدالحسين والثنائي محمد المقابي ومحمد حبيب، على الرغم من تأخره في الشوط الأول بفارق هدف وحيد وبواقع 14/‏13، إلا أنه قلب الطاولة على غريمه الأهلي.

وتقلّد النجمة كأس البطولة من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن عسكر، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا بدر ذياب، مع تواجد أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للعبة وكذلك روؤساء الوفود الآسيوية المشاركة في بطولة الناشئين.

وواصل النجمة سجله الخالي من الهزائم على الساحة المحلية، مؤكدًا تسيّده لزعامة كرة اليد البحرينية في السنوات الأخيرة التي انفرد فيها بالتتويج الألقاب الكاملة، دون أن يخسر أي من البطولات المحلية التي شارك فيها، في الوقت الذي استمر صيام النادي الأهلي وابتعاده عن الألقاب المحلية بخسارته لهذه البطولة.