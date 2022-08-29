«الأحمرالسلاوي» يخسر مـن أمام عمالقة الصين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى منتخبنا الوطني لكرة السلة الخسارة الثانية في مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 عن قارة آسيا، وذلك من أمام عمالقة المنتخب الصيني بنتيجة (67/‏80) في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس (الاثنين) في كازخستان.

بداية المباراة شهدت تفوقا صريحا لعمالقة المنتخب الصين الذي تمكن من خطف أسبقية الفارق إلى 14 نقطة بعدما أنهى الربع الأول بـ(25-11)، إلا أن الربع الثاني استطاع نجوم «الأحمر السلاوي» من العودة تدريجيًا من خلال الأداء القوي وكان ندًا لنظيره الصيني في استعادة النتيجة لصالحه بـ(22-17) وتتقلص بصورة كبيرة وفي أكثر من مناسبة لمنتخبنا في الربعين الثالث والرابع، إلا أن الصين تمكن من إنهاء المباراة لصالحه لتفوّقه في طول القامة والسرعة في الشقين الهجومي والدفاعي مع مرور الوقت حتى إعلان صافرة نهاية اللقاء.

اللقاء شهد خروج نجم المنتخب اللاعب ميثم جميل بشكل مبكر نظرًا لتعرّضه للإصابة، كما شهدت خروج أطول لاعب بمنتخبنا واين تشيزم لحصوله على الخطأ الخامس في آخر 3 دقائق واستبدل باللاعب علي جابر الذي هو الآخر خرج بنفس السيناريو لحصوله على الخطأ الخامس.

إلى ذلك تبقت لـ«الأحمر السلاوي» أربع مواجهات في مشواره بالتصفيات على أن يلتقي منتخب اليابان يوم 11 نوفمبر 2022، وبعدها سيتضيف الصين مجددًا يوم 14 نوفمبر، ثم يغادر لمواجهة أستراليا يوم 23 فبراير 2023، وأخيرًا يواجه اليابان يوم 26 فبراير.