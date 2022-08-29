ناصر بن حمد يُعرب عن سعادته بإنجازات الهجن البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالإنجازات المتواصلة التي تحققها رياضة الهجن البحرينية في المحافل الخارجية وتسجيلها أرقام قياسية خلال مهرجان سمو ولي العهد السعودي لسباقات الهجن ضمن الأشواط النهائية للمهرجان وسط مشاركة واسعة.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز «عناد» و«لاهوم» بالمركز الأول في الشوطين الثاني والرابع بجدارة واستحقاق في مهرجان سمو ولي العهد السعودي، مشيرًا سموه إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة الاهتمام الذي تحظى به هذه الرياضة العريقة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وحرص جلالته الدائم على ترسيخ القيم والتقاليد العربية الأصيلة عبر المحافظة على رياضات الموروث الشعبي، والاهتمام الدائم والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة الهجن البحرينية ماضية نحو المزيد من الإنجازات في ظل ما تتمتع به من إمكانيات عالية تسهم في مواصلة حصد الانجازات الخارجية.
وحقق «عناد» أسرع زمن في الأشواط بزمن وقدره «6 دقائق و6 ثوان» في الشوط الصباحي الثاني المخصص لفئة لقايا قعدان – مفتوح ليتوج بالمركز الاول بجدارة، فيما حقق «لاهوم» المركز الأول في الشوط الصباحي الرابع في فئة لقايا قعدان – مفتوح بزمن وقدره (6 دقائق و13 ثانية).
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