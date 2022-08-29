«الأحمر الشاب» يُنهي الآسيوية بالمركز السابع

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى منتخب الشباب مبارياته في بطولة آسيا تحت 20 عامًا للكرة الطائرة بتحقيق المركز السابع، وذلك بعد تحقيقه الفوز على باكستان بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويعتبر هذا المركز «ثالث» أفضل مركز يصل إليه «الأحمر» في بطولة آسيا للشباب، حيث يعد أفضل مركز هو «الرابع» ببطولة العام 2014، أما «ثاني» أفضل مركز فكانت السادس وتكررت 3 مرات.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: 22-25، 25-18، 23-25، 25-21، 15-12.

وسجل قائد منتخبنا حسين علي إحسان أعلى النقاط خلال مباراة واحدة في البطولة، وذلك بعدما سجل 36 نقطة في «أفضل مبارياته على الإطلاق في الحدث الآسيوي».

ويعتبر حسين علي الذي يجيد اللعب في مركز 2، مساهمًا رئيسيًا في تحقيق الفوز اليوم، وبفضل أدائه القوي حقق هذا «الرقم الصعب»، وبنسبة نجاح هجومية وصلت إلى 59%.

كما سجّل سيد هاشم عيسى 26 نقطة في مواجهة اليوم ليكون كثاني أفضل مسجل للنقاط بمواجهة اليوم.