«الأخضر السعودي» تاسع بطولة آسيا للكرة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - فاز منتخب السعودية على نظيره العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليحقق المركز التاسع في بطولة آسيا تحت 20 عامًا للكرة الطائرة، فيما احتلت العراق المركز العاشر.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: 25-19، 11-25، 25-18، 25-18.

وتعرّض الإيطالي مدرب منتخب العراق «ناتشي» إلى حالة الاستبعاد «الأولى» في بطولة آسيا تحت 20 عامًا للكرة الطائرة، وذلك بسبب احتجاجاته المستمرة خلال لقاء منتخب العراق مع السعودية.

فـ«ناتشي» تعرّض للبطاقة الصفراء في الشوط الأول، وفي الشوط الثالث اعترض على وجود ملامسة للخط أثناء تنفيذ أحد لاعبيه الإرسال – والملامسة بالفعل كانت موجودة – وهذا الاعتراض كان قويًا، وبسبب رفع صوته على الحكام في عدّة مناسبات تم إخراج البطاقة الحمراء له، ومع استمرار «عصبيته» تعرّض للاستبعاد النهائي خلال الشوط الثالث.