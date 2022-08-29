الجوائز الفردية في بطولة آسيا تحت 20 عامًا للكرة الطائرة تنحصر بين «الأربعة الأوائل»

محمد بن مسعود - الدمام - انحصرت الجوائز الفردية في بطولة آسيا تحت 20 عامًا للكرة الطائرة على أصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث حصلت إيران «البطلة» على 4 جوائز، فيما آلت جائزين للهند الوصيفة، وجائزة لكل من كوريا الجنوبية وتايلند.
– جائزة أفضل لاعب مركز 2 وأفضل لاعب في البطولة، كانت من نصيب الإيراني أمير محمد غولزاده.
– جائزتا أفضل لاعبي مركز 4، آلت إلى لاعب منتخب كوريا «يو سون لي»، ولاعب منتخب تايلند سانغساك.
– جائزتا أفضل لاعبي مركز 3، كانت من نصيب قائد إيران نوروزي، ولاعب الهند سينغ دوشينت.
– جائزة اللاعب الحر كانت من نصيب اللاعب الحر في منتخب الهند كارتهيكيان.
– جائزة أفضل صانع ألعاب، كانت لصالح الإيراني بنزهاد آرشايا.
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