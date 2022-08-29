مات صائما.. لحظة وفاة مسن فلسطيني على أعتاب المسجد في صلاة الفجر (شاهد)

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المناطق ـ متابعات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقطع فيديو مؤثر يرصد لحظة وفاة مسن فلسطيني بمجرد دخوله إلى المسجد.

وشهدت وسائل السوشيال ميديا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع مقطع فيديو قال معلقون إنه لمسن فلسطيني يتوفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر اليوم الاثنين.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

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Source almnatiq

