النصر يحصل على توقيع ألفارو جونزاليس

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كشفت تقارير عن اقتراب نادي النصر من ضم مدافع أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وحصل النصر وفقًا لـ”سكاي سبورتس” على توقيع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس لاعب مارسيليا الفرنسي السابق لمدة موسمين. وانتهى تعاقد جونزاليس مع مارسيليا بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبًا حرًا يمكنه الانتقال إلى أي ناد بشكل مجاني. وسبق لصاحب الـ32 عامًا اللعب بصفوف فياريال وريال سرقسطة وإسبانيول قبل الانتقال لصفوف مارسيليا الفرنسي.

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