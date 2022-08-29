لاعبو الهلال يحتفلون بيوم ميلاد المدرب رامون دياز

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حرص لاعبو الهلال على الاحتفال بعيد ميلاد مدربهم الأرجنتيني رامون دياز، المولد بتاريخ 29 أغسطس عام 1959. ودخل لاعبو الفريق وفي مقدمتهم القائد سلمان الفرج وزميله سالم الدوسري، لغرفة عمل رامون دياز وجهازه الفني المعاون، ليتفاجأ المدرب الأرجنتيني بما قام به اللاعبين. ويستعد فريق الهلال لخوض مباراة أمام الفيحاء، بالجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

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