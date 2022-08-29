شاهد.. “التجارة” تضبط مستودع مضخات مياه في الرياض يغير بلد المنشأ من الصين إلى إيطاليا

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تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في الرياض، من ضبط مستودع مضخات مياه مخالف يقوم بتغيير بلد تصنيع المنتج من الصين إلى إيطاليا.
وأوضحت الوزارة أنها ضبطت بحوزتهم 20 ألف “دينمو”، و30 ألف كرت تعريف مزور، بالإضافة إلى أدوات مغشوشة تم استخدامها أثناء عملية تغيير مكان صنع المنتج.
وأكدت الوزارة أنها أغلقت المستودع وأحالت المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اختبئوا في مستودع مخالف، يغشون مضخات المياه ويزورون بلد المنشأ من الصين إلى صنع في إيطاليا، وجدنا بحوزتهم 20 ألف “دينمو” مخالف و30 ألف كرت تعريف مزور وأدوات مغشوشة،
كنا لهم بالمرصاد .. ضبطناهم وأغلقنا المستودع وأحلناهم للجهات الأمنية. pic.twitter.com/OF16v7c5ny
— وزارة التجارة (@MCgovSA)
اختبئوا في مستودع مخالف، يغشون مضخات المياه ويزورون بلد المنشأ من الصين إلى صنع في إيطاليا، وجدنا بحوزتهم 20 ألف "دينمو" مخالف و30 ألف كرت تعريف مزور وأدوات مغشوشة،— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 29, 2022
كنا لهم بالمرصاد .. ضبطناهم وأغلقنا المستودع وأحلناهم للجهات الأمنية. pic.twitter.com/OF16v7c5ny
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Source akhbaar24
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