كيف يؤثر الطقس على إطلاق صاروخ ناسا؟

محمد بن مسعود - الدمام -

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حتاج ناسا إلى ظروف جوية لائقة لتتمكن من إطلاق صاروخها من الجيل التالي نحو القمر في مهمة Artemis I يوم الاثنين، وتشير أحدث التوقعات إلى أن المركبة التى يبلغ ارتفاعها 98 مترًا ستكون قادرة على الإقلاع كما هو مقرر من كينيدي سبيس، مركز فى فلوريدا.



وفقًا لأحدث التوقعات من سرب الطقس الخامس والأربعين، والذي يوفر تقييمات مفصلة للعمليات الجوية والفضائية في الولايات المتحدة، سيكون صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد (SLS) التابع لناسا ومركبة أوريون الفضائية واضحة للانطلاق من منصة الإطلاق في بداية الرحلة، نافذة إطلاق مدتها ساعتان في الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين 29 أغسطس.



وقال السرب، الذي أصدر أحدث توقعاته يوم الأحد، إنه قلق في الغالب بشأن السحب الركامية القريبة، فضلاً عن هطول الأمطار والعواصف الرعدية، التي كانت موجودة في المنطقة في الأيام الأخيرة وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.



ولكن بعد تقييم جميع البيانات المتاحة، خلصت إلى أن هناك فرصة بنسبة 80٪ لظروف مناخية مقبولة في الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي، على الرغم من أن هذا سينخفض ​​تدريجيًا إلى 60٪ بينما نتحرك نحو نهاية نافذة الإطلاق 10:33 صباحا بالتوقيت الشرقي.



مع وضع ذلك في الاعتبار، ستحرص ناسا على تشغيل محركات أقوى صاروخ تم تصنيعه على الإطلاق في أقرب فرصة ممكنة، بمعنى آخر في الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي.



وتمثل مهمة Artemis I غير المأهولة بداية حقبة جديدة من استكشاف الفضاء وسترسل مركبة Orion الفضائية في رحلة مدتها ستة أسابيع تشمل التحليق بالقرب من القمر، بافتراض أن المهمة تسير كما هو مخطط لها، ستتابع ناسا مهمة Artemis II التي تأخذ نفس المسار، ولكن هذه المرة مع وجود رواد فضاء على متنها، ستمهد هذه المهمة الطريق لمهمة Artemis III الطموحة، ربما في عام 2025، والتي ستضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.



نظرًا لأن الطقس يبدو جيدًا اليوم، فإن مشكلة فنية في اللحظة الأخيرة فقط يمكن أن تعطل جدول الإطلاق وإلا فإن جميع الأنظمة ستبدأ يوم الإثنين الذي طال انتظاره.



تقدم وكالة ناسا بثًا مباشرًا لأحداث اليوم، بدءًا من الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.





