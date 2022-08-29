سمو أمير عسير يقف ميدانياً على عدد من مدارس التعليم في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – السيسي البوعينين: رؤية وتوجيهات جلالة الملك المعظم وحرص ومتابعة نائب جلالة الملك ولي العهد اسهمت في نمو البيئة التعليمية وراحة المواطنين

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