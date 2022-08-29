مدير عام بيئة القصيم يتفقد سير العمل بمهرجان سكرية المذنب الحمراء

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن مهرجان سكرية المذنب الحمراء يعمل على تطوير استراتيجية التسويق للتمور وجذب القوة الشرائية للسوق، مشيراً إلى ان هذه المهرجانات الزراعية تحظى بأهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم، مشدداً على أهمية تقديم كافة الخدمات للعاملين بالمهرجان من مسوقين ومزارعين.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بمهرجان سكرية المذنب الحمراء اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية المهندس ابراهيم الشويمان، والمقام بالسوق المركزي للخضار والتمور، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم.

حيث شاهد ميدان السوق والمزاد وحركة البيع والشراء لمئات العربات المحملة بأطنان التمور والتقى ببعض الدلالين.

ويعد مهرجان سكرية المذنب الحمراء من أكثر المهرجانات شهره من خلال استقطاب القوة الشرائية للسكرية الحمراء، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بأهمية النخيل وثماره وتقديم الارشادات الزراعية والثقافية والتوعوية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية.

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