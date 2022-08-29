اخبار الرياضه السعوديه «النواخذة» يكثفون تحضيراتهم للاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعبه الرديف بالنادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السبت القادم في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الاتفاقي إلى تعويض خسارته أمام الطائي في الجولة الأولى من دوري روشن، على حساب الاتحاد، خصوصاً أن مباراته المقبلة تعتبر اختباراً حقيقياً للفريق.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريبات خاصة للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الطائي، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تمارين لياقية على عدة محطات وتدريب الاستحواذ على الكرة على أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.