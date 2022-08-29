شكرا لقرائتكم خبر عن كما وعد الحائلي.. اتحاد جدة يحسم صفقة دفاعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاعت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، أن حسم صفقة دفاعية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية اليوم الإثنين.

اتحاد جدة يتعاقد مع أحمد بامسعود

وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة نجحت في التوقيع مع أحمد بامسعود، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎الفيحاء.

وأكدت الصحيفة أن أحمد بامسعود وقع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، والتي تمتد حتى 3 مواسم، مقابل 3 ملايين ريال.

وكان أنمار الحائلي، قد أكد في تصريحات مؤخرًا أنه سوف يضم صفقتين خلال الفترة الحالية من بينها مدافع.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، استعداداته لمواجهة نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والاتفاق، يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل.