اخبار دوليه – القصر الرئاسي العراقي بيد الأمن.. وأنصار الصدر يشتبكون مع الحشد

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً العمل السياسي على وقع أزمة سياسية حادة يشهدها العراق، توجّه أنصاره إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، واقتحموا القصر الرئاسي، ما دفع الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، والسيطرة مجدداً على المقر.

وحاول أنصار التيار الصدري الغاضبون التوجه نحو مقر البرلمان أيضاً، إلا أن القوات الأمنية أغلقت بوابات المنطقة الخضراء، لمنع دخول مزيد من المحتجين.

كما أعلنت القوى الأمنية حظر تجول شامل في بغداد، إلا أن ذلك لم يوقف تدفق مؤيدي الصدر. وأكد عدد من المحتجين المجتمعين داخل المنطقة الخضراء أن خطوات تصعيدية ستنفذ في الساعات القادمة.

اشتباكات مع الحشد

إلى ذلك، أفادت مصادر «العربية» بسقوط جرحى من المتظاهرين، بسبب إطلاق النار من قبل عناصر في الحشد الشعبي. وأوضح مراسل العربية أن عدد المصابين وصل إلى 35 بعد اطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية.

فيما اشتبك بعض مؤيدي الصدر مع مجموعات مدعومة من إيران، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، في إشارة إلى مسلحي الحشد الشعبي.

كذلك، عمدت عناصر مجهولة إلى الاعتداء على مراسلي وسائل الإعلام في الموقع.

النفير العام

أما في مدينة الصدر فأعلن النفير العام، تضامناً مع الزعيم الصدري، وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضاً خلال الساعات المقبلة خروج عدد من التظاهرات أيضا، لاسيما في المحافظات الجنوبية، كواسط وميسان وذي قار والبصرة وغيرها، حيث يحظى بتأييد واسع.

علماً أن محتجين خرجوا في البصرة، وأغلقوا عدداً من الطرقات بالإطارات المشتعلة.

كما دخل مؤيدو الصدر مبنى محافظة ذي قار، وسيطروا عليه. كذلك سيطروا على مبنى المحكمة في ميسان.

فيما رجح بعض المراقبين أن تشهد البلاد نوعاً من العصيان المدني.