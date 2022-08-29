84 ألف أسرة استفادت من خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية بمكاتب الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي للإصلاح والتحكيم الأسري

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية لأكثر من 84,000 ألف اسرة خلال ال 6 سنوات عبر مكاتب الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي للإصلاح والتحكيم الأسري منذ العام 2017 حتى الآن. وأشار رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي انه بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات والإصلاح والتحكيم الأسري 12,166 أسر ة، وبلغ متوسط نسبة الصلح خلال الـ 6 سنوات 56.26%.

كما ساهمت مكاتب الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي بحل 51,80% من حالات النزاع قبل وصولها للمحاكم خلال العام 2022 م.

كما أوضح السمنودي ان نسبة متوسط رضا المستفيدين عن خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية خلال ال 5 سنوات الأخيرة بلغت 92% من اجمالي عدد المستفيدين. وقد أشار تقرير قياس الأثر الاجتماعي لمراكز الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي للعام 2020 م أن 73% من المستفيدين تم عقد الصلح بين أطراف النزاع الأسري و 57% أشاروا إلى أن مشكلاتهم الأسرية تمت معالجتها جذرياً ولن تعود مستقبلاً بمشيئة الله. كما أشار 71% ممن استفادوا من خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية ان علاقتهم الاسرية قد تحسنت نتيجة تقديم الخدمة لهم.

وقد أكد السمنودي ان مراكز الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي لها اثر عظيم على مستوى المملكة ومنطقة مكة المكرمة من العام 2017 الى 2021م من خلال الدعم الذي تقدمة لجمعية المودة. فنسبة تغطية الجمعية الى اجمالي عدد الأسر بالمملكة بلغت 0.24% وبلغت نسبة تغطية الجمعية الى اجمالي عدد الأسر بالمنطقة 1,01%. وهناك اثر واضح للجمعية في خفض المشكلات الأسرية على مستوى المملكة، حيث بلغت نسبة تأثير الجمعية في خفض المشكلات الأسرية 5,61% على مستوى المملكة و 20,93% على مستوى منطقة مكة المكرمة. وأشار السمنودي ان متوسط نسبة الأثر الإيجابي لخدمات الارشاد للمستفيدين بلغت 74%.

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