شاهد : فيديو جديد يظهر احتفال “أنصار الصدر” داخل القصر الرئاسي العراقي بعد اقتحامه

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو جديد لحظة احتفال أنصار الصدر داخل القصر الرئاسي في العاصمة العراقية “بغداد”.

ويظهر الفيديو عددا من المتظاهرين وهم يعبرون عن فرحتهم بنجاح عملية الاقتحام ودخول القصر.

وكشف عن قيام المتظاهرين بالتهليل ورفع الشعارات والعلم العراقي والهتاف بعبارات مؤيدة للصدر.

يذكر أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق الاعتزال النهائي للشؤون السياسية ردًّا على بيان المرجع الحائري الذي أعلن فيه اعتزال العمل المرجعي، والتوصية باتباع مرجعية المرشد الفقيه في إيران علي خامنئي.

وقال الصدر، في بيان ” الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق جميع المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حِلّ مني، وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء”.