سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , في مكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة ياسين بن أحمد القاسم ومؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
واستمع سموه في مستهل اللقاء لإيجاز عن أهداف ومبادرات وبرامج الجمعية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، سعياً للارتقاء بحياة الفرد والمجتمع تنموياً وخدمياً وثقافياً واجتماعياً، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع جميع الجهات المعنية .
وأشاد سمو أمير المنطقة بالنيابة بدور الجمعية المهم والفاعل لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وذلك من خلال حضورها الدائم في أحياء المنطقة، ودعمها للمناشط الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، على مستوى عالٍ وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج ” جودة الحياة “، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الخدمية والجمعية للوصول للأهداف المرجوة .
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