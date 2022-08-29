تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر688 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو1ر4 مليارات جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5ر1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 55ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 32ر10122 نقطة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 66ر0% ليبلغ مستوى 44ر2209 نقاط. وشملت التراجعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 62ر0% ليبلغ مستوى 51ر3163 نقطة.