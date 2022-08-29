“مرور عسير” يلقي القبض على شخص مارس التفحيط في شوارع سراة عبيدة (فيديو)

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ألقى مرور منطقة عسير، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في محافظة سراة عبيدة. وظهر قائد المركبة في مقطع فيديو متداول وهو يقودها بطريقة متهورة، معرضاً سلامة الآخرين للخطر. وتمت إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

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