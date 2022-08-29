سمو أمير حائل يستقبل مدير الخطوط السعودية بمنطقتَيْ حائل والقصيم

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتَيْ حائل والقصيم عبدالرحمن بن صالح العيدان، بمناسبة تعيينه.
ونوّه سموه خلال الاستقبال بأهمية الدور الذي تقوم به الخطوط الجوية السعودية وقطاعاتها وخدماتها اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على تسيير الرحلات الجوية من المنطقة وإليها، متطلعاً لمضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة.
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Source almnatiq
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