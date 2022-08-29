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اقتحم عدد من المتظاهرين العراقيين، ينتمون إلى التيار الصدري، القصر الجمهوري بالعاصمة العراقية بغداد.
وأعلنت وسائل الإعلام العراقية فرض حظر التجول الشامل في بغداد، بما يشمل المواطنين والسيارات، اعتبارًا من الثالثة والنصف عصر اليوم (الاثنين)، وذلك حسب بيان صحفي صادر عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق.
ورصد عدد من مقاطع الفيديو المتداولة اقتحام المتظاهرين للقصر الجمهوري.
وتعكف قوات مكافحة الشغب بالعراق، على تفريق المتظاهرين من أمام القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون عراقيون يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد.. وقوات مكافحة الشغب تحاول تفريقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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