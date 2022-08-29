متظاهرون عراقيون يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد.. وقوات مكافحة الشغب تحاول تفريقهم

︎

.



اقتحم عدد من المتظاهرين العراقيين، ينتمون إلى التيار الصدري، القصر الجمهوري بالعاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت وسائل الإعلام العراقية فرض حظر التجول الشامل في بغداد، بما يشمل المواطنين والسيارات، اعتبارًا من الثالثة والنصف عصر اليوم (الاثنين)، وذلك حسب بيان صحفي صادر عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق.

ورصد عدد من مقاطع الفيديو المتداولة اقتحام المتظاهرين للقصر الجمهوري.

وتعكف قوات مكافحة الشغب بالعراق، على تفريق المتظاهرين من أمام القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

