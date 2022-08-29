“الأرصاد”: الخميس المقبل يبدأ فصل الخريف أرصادياً

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قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن فصل الخريف سيبدأ “أرصادياً” يوم الخميس المقبل. وأوضح القحطاني أن الأجواء ستبقى متقلبة والحرارة متذبذبة، مبيناً أن المركز سيعلن قريباً عن ملامح فصل الخريف بتقرير مفصل. وكان المركز قد توقع في تقريره، اليوم (الاثنين)، أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، وبريدة، وتبوك، و43 درجة في المدينة المنورة، و42 درجة في الرياض، والدمام، و40 درجة في جدة).

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