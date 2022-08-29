خبيرة توضح أهمية دور المنزل في إعداد الطفل نفسيًا للحياة الدراسية

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قالت الخبيرة التربوية سارة العبد الكريم: إن دور المنزل في إعداد الطفل نفسيًا للحياة الدراسية، أمر في غاية الأهمية.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته”واس”، أن للأسرة دور مهم جدًا في إعداد الأطفال بشكل نفسي، حتى يكونوا جاهزين للدراسة، عن طريق:
1- إعدادهم للمشاركة في حياة المجتمع والتعرف على قيمه وعاداته.
2 – إمدادهم بالوسائل التي تهيئهم لتحقيق ذواتهم داخل المجتمع، بتحصيل العلم النافع.
3 – الأسرة تنتج الأطفال وتمدهم بالبيئة الصالحة (البيت والمدرسة)، لتحقيق حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية .
وشددت العبد الكريم، على أهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.
وأشارت إلى أن المنزل والأسر هم دومًا أصحاب الدافع القوي نحو الاستعدادات النفسية، وتوجيه الأطفال لحب التعلم والذهاب إلى المدرسة؛ لما لهم من دور كبير فيما يحصله الأطفال من المهارات التعليمية.
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Source almnatiq
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