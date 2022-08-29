إيقاف مران الشباب بطلب من “مورينو” لهذا السبب

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بدأ فريق الشباب تحت قيادة مدربه الإسباني فيسنتي مورينو، مساء أمس، التحضير لمواجهة أبها، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
واستهل مورين المران بمحاضرة للاعبين، شرح فيها برنامج مباراة الفريق مع أبها، خضع بعدها اللاعبون لتمارين لياقية في البداية، ثم لتمارين فنية، طبقوا فيها بعض الخطط الكروية.
وقرر مورينو إجراء مناورة على منتصف مساحة الملعب، أوقفها المدرب عدة مرات، لتصحيح الأخطاء.
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Source akhbaar24
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