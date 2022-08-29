شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينجح في إتمام صفقة نارية جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الاتحاد السعودي تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التجهيز بكل قوة من أجل المنافسة على دوري روشن السعودي هذا الموسم وإيقاف هيمنة الهلال على المسابقة التي استمرت لثلاث أعوام على التوالي.

الاتحاد ينجح في التعاقد مع أحمد بامسعود من الفيحاء

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل نادي الاتحاد السعودي، فإن إدارة الفريق قد نجحت في إتمام التعاقد مع أحمد باسمعود قادما من صفوف الفيحاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مفاوضات شاقة وطويلة ومطلبات كثيرة من جانب الفيحاء، استطاعت إدارة الاتحاد التوصل لاتفاق مع اللاعب والفريق خلال الساعات الماضية.

وقدم اللاعب مردودا طيبا في الموسم الماضي حيث كان أحد الأسباب لانتفاضة فريق الفيحاء الموسم الماضية حيث ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي.

تفاصيل عقد باسمعود مع الاتحاد

وتؤكد التقارير بأن الصفقة تمت لمدة 3 سنوات مقابل نحو 7 مليون ريال على أن يتم الاعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن الصفقة.

ويأتي التعاقد مع باسمعود في ظل محاولة إدارة الاتحاد لتعويض غياب الظهير مهند الشنقيطي والذي تم إيقافه لمدة شهرين وفقا للقرار الصادر من لجنة الاحتراف السعودية.

يذكر أن الاتحاد نجح في افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي هذا الموسم بفوز كبير على العدالة يوم الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ومن المنتظر أن يواجه الاتحاد نظيره الاتفاق يوم السبت القادم الموافق 3 سبتمبر.