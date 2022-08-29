شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عقد فهد المولد مع الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الشباب مؤخرا في التعاقد مع نجم نادي الاتحاد السابق، فهد المولد في صفقة قوية لفريق الشباب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالي في ظل سعي إدارة الشباب لتدعيم خط هجوم الفريق هذا الموسم.

رفع الإيقاف عن فهد المولد

وجاء قرار نادي الشباب بالتعاقد مع فهد المولد بعدما قرر مركز التحكيم الرياضي وقف الإيقاف عن فهد المولد في قضية المنشطات الأخيرة والاكتفاء بالمدة التي قضاها حتى الآن.

وكان فهد المولد قد قضى ثلاث أشهر حيث تم الحكم على اللاعب بالإيقاف لمدة 18 شهرا منذ مايو الماضي، إلا أن مركز التحكيم الرياضي قرر رفع الإيقاف عن اللاعب.

قيمة عقد فهد المولد مع الشباب

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن فهد المولد قد انتقل لصفوف الشباب في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون ريال وأنه قد وقع على عقود لمدة 3 أعوام مقابل 5 مليون ريال في العام الواحد.

يذكر أن قرار رفع الإيقاف عن فهد المولد ليس نهائيا حتى الآن حيث يجود للاتحاد الدولي أو لجنة الرقابة الدولية على المنشطات بالطعن عليه.

وكان قد قرر فهد المولد المغادرة إلى لندن بعدما تم إصدار قرار إيقافه من أجل الدخول في معسكر تأهيلي استعدادا لعودته إلى الملاعب في أي وقت خاصة وأنه يرغب في المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال 2022 الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل.