ثمن جهود اللواء القويزاني طيلة فترة عمله .. أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك السابق اللواء ناصر بن عبدالله القويزاني ، واللواء الدكتور محمد بن حسن القحطاني المعين حديثاً مديراً للدفاع المدني بالمنطقة.

وأثنى سموه على جهود اللواء القويزاني التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنياً للواء القحطاني التوفيق في عمله.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية .

وأعرب اللواء ناصر القويزاني واللواء محمد القحطاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه ودعمه للدفاع المدني بالمنطقة .