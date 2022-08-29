وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وثمن معالي الوزير الجبير الجهود الطيبة التي بذلها السفير موسبي في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ومملكة الدنمارك، متمنياً له دوام التوفيق.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن فهد بن خزيم.
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