“البلدية والإسكان” تنظم ورشة عمل في أمانتي العاصمة المقدسة وجدة لتعزيز الرقابة والشفافية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل بعنوان “تعزيز نظام الرقابة والشفافية والإفصاح” في كل من أمانتي العاصمة المقدسة وجدة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمحاربة الفساد والتوعية بمخاطره وتعزيز قيم النزاهة وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني.

وقدم المدير العام للمراجعة الفنية والتشغيلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خالد بن إبراهيم الزهراني عرضاً يتضمن آلية تنفيذ وتعزيز الرقابة في المشاريع، فيما قدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عرضاً عن الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح.

وتناولت الورشة أهمية ضبط وتعزيز قيم الرقابة في المشاريع، وتعزيز كفاءة الأداء والشفافية والوضوح في الإجراءات والمعاملات اليومية، والاطلاع على الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، كما شهدت الورشة تقديم العديد من المداخلات الهادفة والملاحظات القيمة التي أكدت على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمحاربة آفة الفساد والقضاء عليه ونشر ثقافة النزاهة.

وتأتي الورشة امتداداً للتعاون المستمر بين الوزارة ونزاهة لمحاربة الفساد والتوعية بمخاطرة من خلال لجنة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وإحكام نظام الرقابة الداخلية، حيث تستهدف الوزارة ونزاهة تنفيذ عدة ورش مماثلة على مستوى الأمانات والبلديات التابعة، وذلك في إطار سعي الوزارة لزيادة الوعي بمخاطر الفساد والحفاظ على الموارد العامة والمكتسبات والمقدرات الوطنية.

يذكر أن الوزارة -ممثلة في وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية- تعمل على تحقيق مستويات متقدمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والوصول إلى درجة متقدمة من الوعي نحو آثار الفساد في المجتمع وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحقيق التطور والتعاطي بأكبر قدر من الإيجابية مع جهود الدولة الهادفة إلى الحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته والمحافظة على المقدرات الوطنية والتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.