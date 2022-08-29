سمو أمير المدينة المنورة يقوم بزيارة تفقدية لمدرسة عمرو بن الجموح الابتدائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية لمدرسة عمرو بن الجموح الابتدائية، اطمأن خلالها على سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 1444هـ، كما تفقد مستوى جاهزية واستعداد القطاع التعليمي للعام الجديد.
واستهل سموه الزيارة بجولة على عدد من الفصول الدراسية، والتقى بأبنائه الطلاب وهنأهم وجميع الأسرة التعليمية ببداية العام الدراسي الجديد، راجيا للجميع التوفيق والنجاح, كما شملت الجولة مرافق المدرسة وفصول التربية الخاصة وقاعات الأنشطة الطلابية.
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