سمو أمير حائل يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري.
واطلع على الجهود القائمة في مجال انضمام المنطقة للمدن الصحية ومنتدى الاستثمار الصحي في القطاع الصحي ومشاركة صحة حائل خلال مهرجان الأبل في تربة.
وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، والاهتمام الكامل بمؤشر نسبة رضا المستفيدين وتسخير الطاقات البشرية والآلية لتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، لرفع جودة الحياة في إطار مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
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