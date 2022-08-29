سمو أمير حائل يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية لتأهيل الشباب لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , في الإمارة اليوم , حفل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لتخريج الدفعة الثانية من مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية لتأهيل الشباب لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته، الذي أقامته بالتعاون مع جمعية نحال وغرفة حائل .

ونوّه سموه بدعم مثل هذه البرامج النوعية التي تُحوّل فتيات المنطقة لمواقع إنتاجية ريادية ذات جودة عالية، حاثاً على وضع دراسة تسويقية شاملة، مؤكداً دعمه الكامل لمخرجاتها لتصل هذه المنتجات الوطنية إلى آفاق دولية متقدمة .

فيما أوضح مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني أنه تم تخريج 40 متدرباً ضمن الدفعة الأولى، و45 متدربة حالياً ضمن الدفعة الثانية، مشيراً إلى أنه تم تقديم الدعم الفني للمتدربين، والعمل على توفير العديد من المحفزات والممكنات لهم من قبل ريادة الأعمال وصندوق التنمية الزراعي وبرنامج التنمية الريفية.

وعقب الحفل كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس غرفة حائل .

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