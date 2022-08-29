محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط مرور منطقة عسير قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة سراة عبيدة معرضاً سلامة الآخرين للخطر. مرور العسير تضبط قائد مركبة يمارس التفحيط في محافظة سراة عبيدة ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” انه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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