اخبار الخليج – تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.. نائب جلالة الملك ولي العهد يأمر بقسيمة مالية «25 دينار» لكل طالب بالمدارس الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم. أمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحاً عن العام الدراسي الجديد، والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز في المدارس الحكومية وتسليم أولياء الأمور ملفاً يحتوي على كافة المعلومات والتعليمات والارشادات المتعلقة بانسيابية العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها خلال العام الدراسي الجديد وبناءً على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله استعداداً لعودة الطلبة الى المدارس حضورياً بعد فترة الدراسة عن بعد ولتخفيف الآثار المترتبة من ذلك على أولياء الأمور بأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية قيمتها 25 دينار، تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية.

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