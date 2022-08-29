شركة Beyon Connect تحصل على شهادات الآيزو المعترف بها دوليًا في أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة Beyon Connect عن حصولها على شهادتيّ آيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات و 27018 لأنظمة إدارة أمن المعلومات. ويتم اعتماد معايير الآيزو 27001 و 27018 حول العالم كمؤشر على توافق جميع المتطلبات مع أفضل ممارسات أمن المعلومات، مما يعكس جهود شركة Beyon Connect في تطبيق أفضل المعايير في عملياتها.

ومع حصول شهادات الآيزو، تؤكد Beyon Connect للزبائن بأنه تم تطبيق ضوابط أمن المعلومات التي تزيد من مستوى حماية البيانات الشخصية المخزنة والبيانات المعالجة في السحابة، بالإضافة إلى وضع الأنظمة التي تضمن سرية وسلامة بياناتهم لأقصى درجة ضمن كافة الحلول والخدمات المقدمة.

وتُمكن شهادة آيزو 27001 المؤسسات من إدارة أمن الأصول مثل المعلومات المالية، أو الملكية الفكرية، أو معلومات الموظفين أو تلك المعلومات المفوضة من قبل أطراف ثالثة. وبما أن معلومات التعريف الشخصية (PII) تعد هدف لعمليات القرصنة، فإن شهادة آيزو 27018 تساعد مزودي الخدمات والتطبيقات السحابية مثل Beyon Connect على وضع الضوابط التي تحمي المعلومات الشخصية في السحابة.

وتركز شركة Beyon Connect، التي تم تدشينها في شهر يناير من العام 2022، على تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة ذات إمكانات عالية، ومنصات للبرمجيات الخدمية، وحلول متقدمة لتكنولوجيا المعلومات للقطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما طرحت الشركة حلولها الرائدة: OneBox لتوفير صندوق بريد رقمي آمن وحلول اتصالات وحلول OneID للهوية الرقمية كجزء من الجهود الاستراتيجية المتماشية مع رؤية مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور سوشان بانيرجي مسؤول أمن المعلومات العالمية في شركة Beyon Connect بقوله: «إن أمن وحماية البيانات يتركزان في قمة أولوياتنا ضمن كل ما نقوم به. نحن في Beyon Connect ، ندرك أهمية البيانات ونعلم أن حماية البيانات جزء مهم من علاقتنا المبنية على الثقة مع زبائننا وشركائنا.»

وأضاف قائلاً: «يأتي حصولنا على هذه الشهادات في وقت مثالي، وذلك لإهتمام المستهلكين والمؤسسات بالأمن السيبراني واخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أية مخاطر في هذا الخصوص. لذا، فإننا سنستمر بتلبية هذه المعايير لخدمة زبائننا بشكل أفضل، حيث تمنحنا هذه الشهادة الميزة التنافسية اللازمة في السوق لتقديم منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة وفقًا لمعايير الأمن المعترف بها دوليًا.»

ومن جانبه، قال بن كينج الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة Beyon Connect: «إن حصولنا على شهادتيّ الآيزو 27001 و 27018 خلال فترة زمنية قصيرة جدًا يعد إنجازًا كبيرًا كونه يعكس جهود الفريق المركزة نحو تضمين الإرشادات والبروتوكولات الآمنة ضمن منتجاتنا وخدماتنا من كافة النواحي.»

وأضاف قائلاً: «يُعد هذا إنجازًا هامًا إضافيًا لـشركة Beyon Connect، حيث إننا سنبقى ملتزمين بالاستثمار في إدارة أمن المعلومات وحماية البيانات وذلك لمواكبة تطورات المخاطر الأمنية المتعلقة بأمن المعلومات. كما إننا نتطلع للحصول على شهادات من مؤسسات المقاييس والمعايير الأوروبية الرائدة التالية: المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية والجمعية الأوروبية للمقاييس في المستقبل القريب.»

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.onebox.bh ، و www.beyonconnect.com