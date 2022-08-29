شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الصفقة الجديدة وغياب نجم الفريق.. تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الأخدود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق أهلي جدة بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، لمواجهة الأخدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو.

ومن المقرر أن يحل الراقي ضيفًا على نظيره الأخدود، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

وأشارت تقارير صحفية، أن الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للأهلي، استقر على تواجد لويس جرابان الوافد الجديد في قيادة هجوم الفريق بالمباراة.



تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد الأخدود بدوري يلو



ومن المتوقع أن يكون تشكيل أهلي جدة كالآتي:



حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كوم، عبد الله المقرن

خط الهجوم: سلمان المؤشر، لويس جرابان، هيثم عسيري

الأهلي يفقد خدمات المجحد ضد الأخدود

ومن المنتظر أن يفقد الأهلي، خدمات محمد المجحد لاعب الفريق، بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء، خلال المشاركة في مباراة الفريق أمام القيصومة، في الجولة الأولى.



جرابان يظهر للمرة الأولى بقميص أهلي جدة



وتابعت التقارير: "الجامايكي لويس جرابان الوافد الجديد، سوف يقود هجوم الأهلي، في مباراة الأخدود، بعد أيام من انتقاله إلى قلعة الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى، بالتعادل مع القيصومة بهدف لكل فريق، في المشاركة الأولى التاريخية للراقي بدوري يلو.

من ناحية أخرى، نجح الأخدود في تحقيق فوزًا كبيرًا على مضيفه القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة الجولة الأولى.