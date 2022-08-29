شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع نجم الهلال مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



اتحاد جدة يعلن ضم الجدعاني من الهلال في صفقة انتقال حر



وكشف العميد اليوم، عن التعاقد مع عبدالله الجدعاني حارس المرمى قادمًا من الهلال، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى 2025.

وأوضح اتحاد جدة، أن مراسم توقيع العقد مع عبدالله الجدعاني تمت أمس، بين نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كعكي والحارس في مقر النادي.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد، للحارس عبدالله الجدعاني التوفيق في مسيرته مع الفريق، وأن يسهم مع باقي اللاعبين في تحقيق تطلعات جميع الاتحاديين.



اتحاد جدة يرحب بصفقته الجديدة وأول تعليق من الجدعاني

ورحب نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بالوافد الجديد عبدالله الجدعاني، بفيديو ترحيبي من توقيعه مع الاتحاد بحضور أحمد كعكي وهو يرتدي قميص العميد ويلتقط العديد من الصور.

وقال عبدالله الجدعاني عقب توقيعه للعميد حتى 2025: "سعيد بالانضمام لنادي الاتحاد لمدة 3 سنوات، وأتمنى أن نقدم الأفضل للنادي وجماهيره".

