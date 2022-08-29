شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الطائي يعلن التعاقد مع نجم النصر على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الطائي، عن التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الطائي يعلن عن ضم مختار علي موسم واحد على سبيل الإعارة



وكشف الطائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن ضم مختار علي لاعب وسط فريق النصر، ليمثل الفريق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وكتب النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مختار علي حتماوي حتى 2023 على سبيل الإعارة".



علي يتحدث عن عودته إلى الطائي مرة أخرى

وحرص الطائي الترحيب بلاعبه الجديد، عن طريق نشر مقطع فيديو، وهو يتحدث لجماهير حائل، معبرًا عن سعادته بالدفاع عن ألوان الفريق مرة آخرى.

ورد النادي قائلًا: "لا يتحدث العربية، لكن 6 شهور في حائل كانت كافية لأن يحب أهلها ويحبونه، ويقول: جيرتكم تنشرى".

وجدد مختار علي، عقده مع النصر في يناير الماضي، لمدة 3 سنوات، قبل أن تعيره الإدارة النصراوية إلى الطائي حتى نهاية الموسم.



جارسيا يتسبب في رحيل مختار علي من النصر



يأتي خروج علي من نادي النصر، بناءً على رغبة من الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، خاصةً أنه لا يرغب في الاعتماد على خدماته.

وكان نادي النصر السعودي بقيادة رودي جارسيا المدير الفني، تخطى الوحدة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.