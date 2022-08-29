شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكشف قيمة راتب المولد مع الشباب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية اليوم، أن فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق، أتم انتقاله إلى نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



المولد يعود للملاعب بعد تخفيض عقوبته في قضية تعاطي المنشطات



وعاد المولد إلى الملاعب مرة أخرى، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بتخفيض عقوبة اللاعب من 18 شهرًا للمدة التي قضاها، على خلفية قضية تعاطي المنشطات.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قررت إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من مايو الماضي، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.

وتواجد المولد في لندن، بعد صدور قرار مركز التحكيم الرياضي، للدخول في برنامج تأهيلي تأهبًا للعودة إلى الملاعب.

5 ملايين ريال سعودي للمولد في الموسم الواحد مع الشباب



ويطمح اللاعب إلى المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال 2022، إذ يعد أحد الركائز الأساسية للأخضر، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، هيرفي رينارد، في منتخب بلاده.

وأكدت التقارير، أن المولد وقع لمدة 3 مواسم مع الشباب، بعد رفضه تجديد عقده مع اتحاد جدة فريقه السابق، بسبب عدم الوقوف بجانبه في قضيته.

وقالت صحيفة "الاقتصادية السعودية"، أنه تم توقيع عقد لمدة 3 أعوام، مقابل 5 ملايين ريال في العام الواحد، أي بمقابل 15 مليون ريال في عقده بالكامل.