شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستعيد ضربته القوية قبل مواجهة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، على خبر سعيد قبل مواجهة الزمالك المصري، في كأس سوبر لوسيل.



سلمان الفرج يدعم قائمة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن سلمان الفرج قائد الزعيم الهلالي، سوف يتواجد في المباراة، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرج الذي تعرض لإصابة في نهاية الموسم الماضي، سيشارك أمام الزمالك المصري، في مباراة كأس سوبر لوسيل المقررة في قطر في 9 سبتمبر المقبل.

وتابعت: "حسب مصدر داخل نادي الهلال، أن الفرج سيخضع لاختبارات فنية وبدنية، للوقوف على مدى إمكانية تجهيزه وإعداده قبل مواجهة الفريق أمام الفيحاء في الدوري المحلي".

الفرج يتعافى من إصابة عظمة الساق

وأضافت: "المصدر في نفس الوقت أكد على أن اللاعب سوف يكون جاهزًا بنسبة 100% قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل".

وغاب قائد الهلال عن فريقه، بسبب تعرضه لإصابة قوية في عظمة الساق خلال المباراة أمام الفيصلي في جولة الحسم الأخيرة من الدوري في الموسم الماضي، مما اضطره إلى استخدام العكازين خلال فترة الإجازة حسب تعليمات الطبيب.

وغاب الفرج بسبب الإصابة عن معسكر فريقه في مدينة برمنجهام الإنجليزية بعد نصيحة الأطباء بالحصول على راحة سلبية.

وكان الفرج قد بدأ مرحلة تأهيل لياقي وفني بعد ختام معسكر برمنجهام، الذي انتهي في 13 أغسطس الجاري، وتدرب بالكرة الأربعاء الماضي.