بث مباشر مباراة الساحل والعين في دوري يلو للمحترفين 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة الساحل والعين اليوم في افتتاح الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو للمحترفين”، حيث يلتقي الفريقين مساء اليوم في اولى مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري يلو، وسط ترقب من عشاق الكرة السعودية موعد بث مباشر للمباراة التي تجمع الساحل والعين .

بث مباشر مباراة الساحل والعين في دوري يلو

وينطلق البث المباشر لمباراة الساحل والعين في دوري يلو للمحترفين مساء اليوم في تمام الـ6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مسابقة الدوري السعودب للدرجة الأولى للمحترفين.

مشاهدة مباراة الساحل والعين

بث مباشر مباراة الساحل والعين حيث يبحث الكثير من عشاق دوري يلو قبل انطلاق المباراة في دوري يلو، عن رابط للبث المباشر للمباراة، حيث يكون متاحًا قبل بدء المباراة بدقائق، وسط ترقب لمشاهدة المباراة.

العين وتدارك السقوط

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين اللقاء وعين على تحقيق الثلاث نقاط، وتعويض الأخفاق الذي حدث في الجولة الماضية بعد السقوط امام الأخدود بثلاثية نظيفة، ويحتل الفريق المركز الأخير الـ18 في ترتيب الدوري السعودي لدوري يلو للمحترفين.

الساحل لتصحيح المسار

وفي الجانب الآخر، يسعى الساحل لتدارك الموقف سريعًا والعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل الكخيب للآمال في الجولة الأولى أمام الجبلين بهدف لكل فريق، ويحتل الفريق المركز الـ13 في جدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة العين والساحل

ويمكن لعشاق الدوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين “دوري يلو” مشاهدة بث مباشر للمباراة على مجموعة قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري يلو للمحترفين في منطقة الشرق الأوسط والممكلة العربية السعودية.