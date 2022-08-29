محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة لعام 1443هـ، واطلع سموه على ما استجد من أعمال وإنجازات خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم , مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف البرامج والدورات التدريبية التي تُساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة.
وتضمّن التقرير استعراض جهود الفرع في مجالات التطوع والتدريب، والمشاريع وإحصائية عن البلاغات الواردة للفرع.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر سمو نائب أمير الشرقية يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.