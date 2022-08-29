اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصل إلى فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون

محمد بن مسعود - الدمام - وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته الى الجمهورية الفرنسية الصديقة اليوم، في زيارة لها بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، يجري جلالته خلالها مباحثات مع فخامته، تتناول علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة الى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لدى وصوله مطار أورلي عدد من المسؤولين بالجمهورية الفرنسية.

رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.