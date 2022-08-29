اخبار الخليج – وزير شؤون البلديات والزراعة يقوم بزيارة ميدانية للاطلاع على مشروع التوسعة في الشركة العامة للدواجن

جاء ذلك لدى قيام سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بزيارة ميدانية إلى الشركة العامة للدواجن، للاطلاع على مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة والمخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين برفقة سعادة الدكتور خالد أحمد محمد حسن وكيل الثروة الحيوانية وعدد من المسؤولين بوكالة الثروة الحيوانية، حيث كان في استقبالهم السيد سامي محمد زينل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن والسيد وائل عيناتي الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من مسؤولي الشركة.
وخلال الزيارة، قال المبارك إنّ الشركة العامة للدواجن تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج بيض المائدة. مؤكداً أهمية مشروع التوسعة والذي سيسهم في زيادة إنتاج مملكة البحرين من بيض المائدة. مشيراً إلى التزام الوزارة بممارسات تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية باعتبارها من القطاعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائي.
ونوّه المبارك بالحرص على تقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأوضح بأنّ مشاريع تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني تحظى باهتمام ومتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية.
كما أضاف بأنّ الوزارة سعت إلى تطوير استراتيجية تنوّع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وذلك من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء.
من جانبه، أوضح السيد سامي محمد زينل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن بأنّ مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة والمخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين يشهد نسباً متقدّمة بالإنجاز وقد شارف على الاكتمال، مبيّناً بأنّ هذا المشروع سيسهم في رفع مستوى الإنتاج خلال عام واحد من تشغيله بعد عمليات التوسعة والتطوير، ومقدّراً لوزارة شؤون البلديات والزراعة جهودها في تنفيذ المبادرات التي تدعم ملف الأمن الغذائي بالمملكة، بالإضافة إلى دعمها المستمر للشركة من خلال نشر الغطاء النباتي من زراعة الأشجار صديقة البيئة التي تعمل كمصدات للرياح والتي تساهم في توفير بيئة مستدامة مواتية لتطلعات المملكة ضمن خطة التشجير.
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