اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية والتي أسفرت عن سقوط الضحايا والمصابين، والعديد من الأضرار.

وأعرب سموه في البرقية عن بالغ تعازيه وخالص مواساته لفخامة الرئيس الباكستاني ولأهالي وذوي الضحايا ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية، سائلًا الله عزّ وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.