هل من الممكن نفاذ شحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة؟ وائل الذياب يوضح

︎ . المناطق_الرياض قال المهندس وائل الذياب “المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس” أن القلق المتعلق بنفاذ شحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة موجود على مستوي عالمي. وتابع خلال حديثه عبر برنامج “صباح السعودية” أن بعض السيارات التقليدية المدي فيها ممكن أن يصل إلي 450 أو 500 كيلوا، أما السيارات الكهربائية الآن بعضها وصلت إلي 600 كيلوا، ولكنها في النهاية مسألة إختيار. وأوضح أن الشواحن متوفرة الآن بخيارات متعددة، وهناك شواحن بطيئة وشواحن سريعة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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